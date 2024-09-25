Новинка будет дороже предшественницы.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску смартфона Galaxy S24 FE, а американское отделение производителя даже нечаянно опубликовало страницу для предварительных заказов новинки раньше времени — хотя сотрудники компании поспешили её спрятать, информация о стоимости и ряд характеристик новой модели уже утекли в сеть Интернет, сообщает издание GSMArena.

Как следует из опубликованных данных, смартфон Samsung Galaxy S24 FE будет представлен в двух модификациях — версия с накопителем объёмом 128 ГБ оценена в 650 долларов, а вариант с хранилищем на 256 ГБ стоит 710 долларов. Учитывая, что стоимость модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE, стартовала с отметки 600 долларов, цены чуть подросли, что соответствует недавним слухам.

Конечно, возросшую цену можно оправдать целым рядом улучшений — новинка получит более крупный 6.7-дюймовый экран Super AMOLED с повышенной яркостью, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также новый чипсет Exynos 2400e, являющийся версией стандартного чипа Exynos 2400, которым снабжаются некоторые представители серии Galaxy S24, с пониженной на 100 МГц максимальной частотой.

Новинка обзаведётся тем же набором камер, что и предшественница, включая 50-Мп основную камеру, дополненную 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением, а также 10-Мп селфи-камеру, но дополнительно получит поддержку ProVisual Engine, расширяющую возможности обработки фотографий при помощи технологий искусственного интеллекта.

Источник фото: GSMArena

Объём оперативной памяти останется без изменений и составит всё те же 8 ГБ. В США новинка будет представлена как минимум в четырёх цветовых оформлениях.

Чуть ранее в сети появилось официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE, раскрывшее ещё больше подробностей о характеристиках новинки.