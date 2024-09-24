Новинка должна быть представлена в ближайшие дни.

Уже через несколько дней компания Samsung должна представить свой новый доступный флагманский смартфон Galaxy S24 FE, но информатор Evan Blass решил опубликовать официальное видео, демонстрирующее процесс распаковки новой модели и подтверждающее ряд её характеристик, уже сегодня, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/evleaks

Как и ожидалось, смартфон Samsung Galaxy S24 FE оснащается чипом Exynos 2400e и 6.7-дюймовой панелью, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1900 нит, что заметно выше параметров экрана модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE, имеющей 6.4-дюймовый дисплей с максимальной яркостью 1450 нит.

Кроме того, на смену батарее ёмкостью 4500 мА·ч, которой снабжён Galaxy S23 FE, пришёл аккумулятор на 4700 мА·ч, обеспечивающий автономную работу новинки в течение до 81 часа в режиме прослушивания музыки и до 28 часов в режиме воспроизведения видео.

Дизайн Galaxy S24 FE со скруглёнными углами и расположенными вертикально объективами камеры практически не отличается от предшественника. Возможности камеры также остались на том же уровне — смартфон имеет 50-Мп основной датчик на задней панели, соседствующий с 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне располагается 10-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Помимо этого, новинка получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, и алюминиевую среднюю рамку, а также будет представлена в пяти цветовых оформлениях — сером (Gray), графитовом (Graphite), жёлтом (Yellow), зелёном (Mint) и голубом (Blue).





Как стало известно чуть ранее, официальная презентация смартфона Samsung Galaxy S24 FE состоится 26 сентября.