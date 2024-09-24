Уже через несколько дней компания Samsung должна представить свой новый доступный флагманский смартфон Galaxy S24 FE, но информатор Evan Blass решил опубликовать официальное видео, демонстрирующее процесс распаковки новой модели и подтверждающее ряд её характеристик, уже сегодня, сообщает издание NotebookCheck.
Источник фото: NotebookCheck/evleaks
Как и ожидалось, смартфон Samsung Galaxy S24 FE оснащается чипом Exynos 2400e и 6.7-дюймовой панелью, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1900 нит, что заметно выше параметров экрана модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE, имеющей 6.4-дюймовый дисплей с максимальной яркостью 1450 нит.
Кроме того, на смену батарее ёмкостью 4500 мА·ч, которой снабжён Galaxy S23 FE, пришёл аккумулятор на 4700 мА·ч, обеспечивающий автономную работу новинки в течение до 81 часа в режиме прослушивания музыки и до 28 часов в режиме воспроизведения видео.
Дизайн Galaxy S24 FE со скруглёнными углами и расположенными вертикально объективами камеры практически не отличается от предшественника. Возможности камеры также остались на том же уровне — смартфон имеет 50-Мп основной датчик на задней панели, соседствующий с 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне располагается 10-Мп камера для селфи и видеозвонков.
Помимо этого, новинка получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, и алюминиевую среднюю рамку, а также будет представлена в пяти цветовых оформлениях — сером (Gray), графитовом (Graphite), жёлтом (Yellow), зелёном (Mint) и голубом (Blue).
Как стало известно чуть ранее, официальная презентация смартфона Samsung Galaxy S24 FE состоится 26 сентября.