Спутниковая группировка будет запущена до 2030 года.

В России разрабатывается собственная система, которая обеспечит доступ к сети Интернет для клиентов из нескольких десятков стран благодаря спутникам, находящимся на околоземной орбите — в создание спутниковой группировки, которая будет конкурировать с «детищем» компании SpaceX, системой спутниковой связи Starlink, планируется вложить почти 500 млрд рублей, информирует CNews, ссылаясь на данные новостного издания РБК.

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Сообщается, что альтернатива американской системы Starlink будет насчитывать 292 основных спутника и 91 запасной, которые будут доставлены на орбиту Земли на борту 24 ракет-носителей. Основную группировку планируется запустить к 2030 году.

Конечно, таким количеством спутников Илона Маска, стоящего во главе SpaceX, не удивишь, так как в настоящее время спутниковая группировка Starlink насчитывает более 7000 космических аппаратов и покрывает более сотни стран, но российский аналог позволит обеспечить доступом в сеть Интернет даже самые труднодоступные населённые пункты Российской Федерации, где до сих пор нет даже мобильной связи. Всего же российская спутниковая группировка должна охватить порядка 75 государств.

В рамках данного проекта планируется потратить 445 млрд рублей — 329 млрд рублей из этой суммы будет вложено создателем системы, компанией «Бюро 1440», а остальные средства будут выделены из федерального бюджета.

В настоящий момент проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения доступа к сети Интернет находится на этапе проектирования, что подразумевает проработку различных технических аспектов для выпуска отечественных спутников, входящих в данную систему, а также расчёт экономической составляющей.