Новинка тестировалась в составе Oppo Find X8.

По мере приближения даты выпуска высокопроизводительного чипсета следующего поколения MediaTek Dimensity 9400 в сети Интернет появляется всё больше утечек, проливающих свет на быстродействие чипа — за несколько недель до своей презентации новинка была протестирована в бенчмарке Geekbench, информирует издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizchina

В базе данных Geekbench указывается, что чипсет MediaTek Dimensity 9400, оснащённый одним ядром, достигающим тактовой частоты 3.63 ГГц, тремя ядрами с частотой 3.3 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте до 2.4 ГГц, в составе смартфона Oppo Find X8 получил 2889 баллов в одноядерном тесте и 8833 балла в многоядерном.

Представленные результаты тестов чипа от MediaTek в многоядерном режиме заметно выше возможностей конкурирующего чипсета, Apple A18 Pro, которым снабжаются совсем недавно представленные смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — Dimensity 9400 обгоняет соперника на 4 %. В одноядерном тесте ситуация прямо противоположная — SoC от MediaTek уступает около 15 %.

Источник фото: NotebookCheck/IT Home

Кроме того, новинка весьма опережает модель предшествующего поколения, Dimensity 9300 — в одноядерном и многоядерном режиме Dimensity 9400 быстрее предшественника на 31 и 19 % соответственно.

Сравнение показателей Dimensity 9400 с результатами предстоящего Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, появившимися чуть ранее, демонстрируют, что чип от MediaTek уступает своему сопернику около 11 и 12 % в одноядерном и многоядерном тесте соответственно.

Отмечается, что представленные результаты тестов могут не отражать реальной производительности чипов, поэтому рекомендуется дождаться запуска мобильных устройств, оснащённых новыми чипсетами.