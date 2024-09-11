Новинка значительно опережает предшественника.

До официальной презентации флагманского чипсета Qualcomm следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 осталось ещё несколько недель, но результаты теста нового чипа уже появились в сети Интернет благодаря информатору Digital Chat Station, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Согласно опубликованному скриншоту, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в составе смартфона OnePlus 13 демонстрирует весьма впечатляющую производительность в бенчмарке Geekbench 6 – в одноядерном тесте чип следующего поколения набирает 3236 баллов, а в многоядерном режиме завоёвывает 10 049 очков, что примерно на 40 % выше по сравнению с результатами тестирования модели предшествующего поколения, Snapdragon 8 Gen 3.

Источник фото: NotebookCheck

Примечательно, что более ранние утечки указывали на возможность функционирования двух основных ядер и шести эффективных, которыми оснащается Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, на тактовых частотах 4.09 и 2.78 ГГц соответственно, но свежие результаты тестов демонстрируют, что они могут без проблем работать на частотах 4.32 и 3.53 ГГц, что подтверждает недавнюю информацию о повышении частот нового чипа.

Ожидается, что чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет обладать не только увеличенной производительностью CPU благодаря наличию ядер Oryon, но и приростом быстродействия GPU, а также поддержкой ряда новых технологий.

Ранее стало известно, что высокопроизводительный чип следующего поколения будет представлен во второй половине октября.