На фоне моделей предшествующих поколений новинка выглядит вполне неплохо.

Недавний анонс новой линейки смартфонов Apple iPhone 16 породил немало обсуждений относительно увеличения производительности чипсетов следующего поколения, которыми оснащаются новинки, по сравнению с предшественниками — вчера были опубликованы результаты тестов чипа Apple A18 в бенчмарке Geekbench, которые продемонстрировали подозрительно низкое быстродействие в многопоточном режиме, но сегодня появляются свежие данные, проливающие свет на производительность чипсета A18 Pro, и они больше похожи на соответствующие реальным возможностям новой SoC, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

В одноядерном тесте Geekbench 6 предполагаемый чипсет Apple A18 Pro, которым оснащаются модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, набрал 3409 баллов, а в многоядерном режиме заполучил 8492 очков, что позволило ему превзойти показатели чипа предшествующего поколения, A17 Pro, которым снабжаются iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, на 17-18 %, а также обогнать A16 Bionic в составе iPhone 15 и iPhone 15 Plus на 30 %, что примерно соответствует заявлениям Apple.

Источник фото: NotebookCheck

Отмечается, что чипы Apple A18 и A18 Pro должны обеспечивать примерно равную производительность CPU, а ключевые различия заключаются в быстродействии GPU.

Несмотря на весьма возросшую производительность, предстоящий конкурент A18 Pro, чип Snapdragon 8 Gen 4, в многопоточном режиме демонстрирует более высокие результаты, чему, вероятно, способствует наличие восьми ядер Oryon — согласно сегодняшней утечке, чипсет от Qualcomm с показателем 10 049 баллов обходит SoC от Apple на 18 %.

Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 должен быть представлен во второй половине октября, и, судя по результатам первых тестов, составит серьёзную конкуренцию для новых чипсетов Apple.