Новинка должна дебютировать в ближайшие недели.

Несколько дней назад компания Lenovo подтвердила приближающийся запуск игрового планшета Legion Y700 (2024), не раскрыв точных сроков данного события, а сегодня информатор ExperienceMore внёс чуть больше ясности относительно периода дебюта предстоящей новинки, попутно подтвердив ряд её характеристик, сообщает издание NotebookCheck.

Lenovo Legion Y700 (2023). Источник фото: Gizchina

Утверждается, что игровой планшет Lenovo Legion Y700 (2024) будет официально представлен уже в октябре, что вполне предсказуемо, учитывая предшествовавший этому рекламный постер производителя.

Также информатор подтверждает, что новинка сохранит 8.8-дюймовый дисплей, что позволит ей оставаться достаточно компактной моделью, удовлетворяющей потребности геймеров, ценящих свою мобильность. Кроме того, как утверждается, устройство обзаведётся 12 ГБ оперативной памяти и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, что подтверждает недавнюю утечку в бенчмарке Geekbench. При этом не стоит исключать и возможность появления модификации с 16 ГБ ОЗУ.

Конечно, в связи со скорым выходом высокопроизводительных чипсетов нового поколения, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и MediaTek Dimensity 9400, решение Lenovo оснастить свой новый игровой планшет чипом текущего поколения, хотя и топовым, может вызвать разочарование у некоторых геймеров, хотя это может положительным образом повлиять на стоимость новинки.