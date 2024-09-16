Такой зарядкой обладал ещё Asus ROG Phone 5 Pro.

Компания Asus разрабатывает свой новый игровой смартфон ROG Phone 9 Pro, на что указывает появление предстоящей новинки в базе данных Центра сертификации качества Китая, благодаря чему стали известны возможности восполнения заряда батареи устройства, сообщает издание NotebookCheck.

Asus ROG Phone 8 Pro. Источник фото: NotebookCheck/Asus

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro появился на сайте Центра сертификации качества Китая с модельным номером ASUSAI2501A. Также указывается, что новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт — это может оказаться удивительным для ряда пользователей, учитывая, что аналогичные возможности восполнения заряда аккумулятора присутствовали ещё в модели ROG Phone 5 Pro, дебютировавшей в 2021 году.

Ожидается, что игровой смартфон Asus ROG Phone 9 Pro будет оснащён высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, что является заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, ROG Phone 8 Pro, снабжённой чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, новинка может получить специальные кнопки, которые повысят эффективность и удобство игрового процесса. Также предполагается, что устройство обзаведётся усовершенствованной системой охлаждения.

Более подробных данных, проливающих свет на характеристики Asus ROG Phone 9 Pro, в настоящий момент не предоставляется, но по мере приближения даты официальной презентации новинки, которая, как полагается, состоится в конце текущего или начале следующего года, количество утечек будет расти.