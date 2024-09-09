Новинка подойдёт как для игрового, так и для профессионального применения.

Компания AOC расширяет ассортимент своих мониторов, выпуская новую модель U32G4ZMN с высоким разрешением и широкими возможностями, предназначенную как для игрового, так и профессионального применения.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, монитор AOC U32G4ZMN оснащается 31.5-дюймовой панелью Fast VA с разрешением 4K (3840x2160 точек) и технологией QD-Mini LED, подразумевающей наличие 4608 отдельных светодиодов и нано-слоя квантовых точек, что обеспечивает улучшенную цветопередачу и пиковую яркость 1200 нит.

Новинка имеет высокую частоту обновления, составляющую 240 Гц и низкое время отклика GtG 1 мс, благодаря чему обеспечивается плавное изображение без размытия даже в самых динамичных игровых сценах.

Монитор обеспечивает высокое качество картинки с глубиной цвета 10 бит и отображением 10.7 млрд цветов, а также высокую точность цветопередачи с охватом 97 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, что позволяет использовать его для решения ряда профессиональных задач.

Кроме того, новинка имеет сертификат HDR1000, обеспечивая расширенный динамический диапазон, характеризуется статическим коэффициентом контрастности 3000:1, оснащается движком AI Image Quality Engine, улучшающим визуальные эффекты, в том числе детализацию в тёмных областях, а также фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, что снижает нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий или работы.

Монитор имеет заводскую калибровку для точной цветопередачи, а также поддерживает функцию разделения экрана с режимами «картинка в картинке» (PIP) и «картинка за картинкой» (PBP). Новинка снабжается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение устройства для достижения максимального удобства, и креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Для подключения монитора к различным устройствам предназначаются два порта HDMI 2.1, один разъём DisplayPort 1.4 и три порта USB Type-A 3.2 Gen 1.

Стоимость монитора AOC U32G4ZMN в китайской рознице составляет 5499 юаней (776 долларов, 70 000 рублей).