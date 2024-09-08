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Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
Мнения фанатов по этому поводу разделились.

Новая часть популярной серии игр Grand Theft Auto продолжает обрастать слухами на фоне отрывочных данных со стороны представителей компании Rockstar Games — на этот раз информатор Liam приносит не слишком приятную весть, утверждая что релиз GTA 6 состоится намного позже, чем предполагалось ранее, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Утверждается, что горячо ожидаемая многими фанатами Grand Theft Auto VI выйдет на консолях не ранее начала или даже середины 2026 года, хотя целый ряд источников до этого сообщал, что выпуск новой части GTA состоится осенью 2025 года. Информатор отмечает, что данными о переносе релиза с ним поделились несколько разработчиков из двух разных студий.

Данное сообщение вызвало горячие обсуждения и разделило сообщество на два лагеря — одни фанаты считают, что слух не имеет под собой почвы, так как какой-либо информации, сообщающей о переносе даты релиза GTA 6, со стороны официальных лиц не было, другие же полагают, что это вполне в стиле Rockstar Games, приводя в пример Red Dead Redemption 2, выход которой, сначала запланированный на 2017 год, в итоге состоялся лишь в октябре 2018 года.

Кроме того, информатор утверждает, что релиз Grand Theft Auto VI для ПК произойдёт спустя 12-18 месяцев после дебюта игры на консолях, то есть в лучшем случае новая часть GTA доберётся до персональных компьютеров не ранее 2027 года.

Отмечается, что данный слух появился сразу после публикации свежей версии PDF-файла, в которой собраны воедино все известные утечки и данные о Grand Theft Auto VI, в частности, о главных героях, оружии, транспорте, новых игровых механиках, визуальных эффектах и так далее.

Конечно, фанатам не хотелось бы верить, что новая часть горячо любимой игры переносится на несколько месяцев, тем более что слух выглядит весьма сомнительным, хотя случаи переноса релиза с другими играми студии, как отмечалось ранее, бывали и ранее.

#gta 6 #grand theft auto vi
Источник: notebookcheck.net
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PlayStation 5 Pro может быть представлена как лучшая платформа для GTA 6
По словам инсайдера GTA VI перенесли до 2026 года, а ПК версию ждать через еще минимум год
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