Новинка унаследовала ряд элементов предшественницы.

До официального анонса серии Honor Magic 7 осталось ещё несколько месяцев, но первые реальные фотографии Honor Magic 7 Pro появились на платформе Weibo уже сейчас, демонстрируя внешний вид предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

Опубликованные изображения показывают, что смартфон Honor Magic 7 Pro сохранит тот же дисплей с изогнутыми краями, что и модель предшествующего поколения, Honor Magic 6 Pro, но вырез для селфи-камеры и дополнительного датчика, судя по всему, будет немного меньшего размера. Кроме того, новинка сохраняет плоскую среднюю рамку и закруглённые углы.

Источник фото: Gizmochina

Более ранние слухи утверждают, что новинка получит дисплей с улучшенными характеристиками, но с аналогичным разрешением 1.5K, кремниево-углеродную аккумуляторную батарею большой плотности, 50-Мп основной датчик OmniVision OV50H совместно с сенсором Sony IMX882 для перископического телеобъектива, расширенные возможности обработки изображений и функции с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе благодаря новому ИИ-ассистенту AI Agent.

Также новинке приписывается наличие высокопроизводительного чипсета следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который должен быть анонсирован в октябре текущего года.

Ожидается, что серия Honor Magic 7 будет запущена в конце текущего или начале следующего года.