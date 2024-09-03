Новинка получит целый ряд улучшений.

Слухи о работе Apple над своим новым планшетом iPad Mini 7 появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, а сегодня Марк Гурман из Bloomberg намекнул, что новинка может дебютировать уже в ближайшем будущем, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По словам эксперта, запасы iPad Mini текущего поколения во многих магазинах Apple подходят к концу, а производитель признаёт ограниченные запасы модели, что может быть знаком приближающейся даты анонса iPad Mini 7.

Также он добавил, что новинка может получить ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, что потребует соответствующего увеличения производительности. Данное утверждение вряд ли кого-то удивит, учитывая общий тренд на повсеместное внедрение новых ИИ-возможностей.

Ожидается, что iPad Mini 7 сохранит классический дизайн модели предшествующего поколения и унаследует ряд характеристик от iPad Mini 6, в том числе 8.3-дюймовый IPS-дисплей, но улучшит его отзывчивость благодаря новому контроллеру, чтобы устранить «эффект желе».

Кроме того, новинке приписывают увеличение объёма оперативной памяти до 8 ГБ и наличие как минимум 128-ГБ хранилища, а также поддержку современных стандартов связи и ряда новых технологий.

Предполагается, что официальная презентация Apple iPad Mini 7 состоится в сентябре или октябре текущего года.