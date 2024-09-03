Потребление GeForce RTX 5090 может выйти за рамки 550 Вт.

Компания Nvidia работает над своим следующим поколением видеокарт GeForce RTX 50, которые могут потреблять даже больше энергии, чем предполагалось ранее — это следует из сообщений, опубликованных информатором kopite7kimi, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

Источник фото: VideoCardz

Свежая утечка намекает на то, что предстоящие видеокарты серии GeForce RTX 50 будут более прожорливы по сравнению с моделями предшествующего поколения, GeForce RTX 40, причём появившиеся ранее в сети Интернет показатели энергопотребления предстоящих новинок меркнут по сравнению с реальными значениями.

Если ранее утверждалось, что GeForce RTX 5090 в процессе работы будет требовать около 500 Вт, то свежие данные, судя по всему, указывают на то, что новинка будет потреблять 550 Вт и даже более, в то время как RTX 4090 требовалось лишь 450 Вт.

Отмечается, что увеличение коснётся не только флагманской модели, но и видеокарт субфлагманского и среднего классов, поэтому энергопотребление GeForce RTX 5080 и RTX 5070, судя по всему, превысит показатели 350 и 220 Вт соответственно, о которых говорилось ранее, то есть увеличение потребностей в питании по сравнению с моделями прошлого поколения явно выйдет за рамки 20-30 Вт.

Данное решение может вызвать тревогу в связи с возможным возникновением проблем, связанных с перегревом разъёмов и последующим выходов их из строя, что наблюдалось в моделях серии GeForce RTX 4090, а с более высоким потреблением энергии RTX 5090 ситуация может стать ещё хуже.

Отмечается, что данный шаг Nvidia может быть вынужденным, так как переход с узла TSMC 4N на 4NP и архитектурные изменения могут не дать желаемого прироста производительности, поэтому увеличение мощности является единственным выходом из сложившейся ситуации.