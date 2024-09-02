Первые три строчки делят между собой смартфоны с чипами Qualcomm и MediaTek.

Совместно с рейтингом производительности флагманских смартфонов специалисты бенчмарка AnTuTu обнародовали и топ-10 моделей среднего класса за август текущего года, который остался практически без изменений, за исключением перестановки на десятой позиции, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Первую строчку в рейтинге производительности AnTuTu занимает чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, позволивший OnePlus Ace 3V набрать 1 421 209 баллов, на второй позиции с результатом 1 381 411 очков разместился этот же чип в составе Realme GT Neo6 SE, а замыкает тройку лидеров MediaTek Dimensity 8300 Ultra, который помог модели Redmi K70E завоевать 1 349 017 баллов.

В пятёрке лидеров также оказался чипсет Snapdragon 7+ Gen 2 — смартфоны Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, оснащённые данным чипом, с показателями 1 145 403 и 1 128 288 очков заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Чипсет MediaTek Dimensity 8200 дал возможность моделям iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro расположиться на шестой, седьмой и девятой позициях, чип Dimensity 8100 Max поспособствовал восьмому месту для OnePlus Ace Racing Edition, а Dimensity 8000 Max обеспечил Oppo K10 5G десятую строчку, с которой был смещён iQOO Z9, находившийся там в июле.

Отмечается, что чипсет Snapdragon 8s Gen 3 так и не попал в топ-10 AnTuTu, несмотря на то, что устройства на его базе уже некоторое время присутствуют в продаже, что может быть связано с недостаточным количеством тестов за месяц.

Представленный рейтинг производительности демонстрирует, что Snapdragon 7+ Gen 3 является лучшим выбором с точки зрения производительности в категории моделей среднего класса, хотя при выборе смартфона стоит полагаться и на другие критерии.