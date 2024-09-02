Смартфон с чипсетом от MediaTek находится лишь на пятой позиции.

Представители популярного бенчмарка AnTuTu обнародовали свежий рейтинг производительности флагманских моделей смартфонов за август текущего года, в котором доминируют устройства, оснащённые SoC от Qualcomm, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: TechRadar/Qualcomm

На первом месте в рейтинге производительности AnTuTu с результатом 2 127 528 баллов разместился чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version в составе смартфона RedMagic 9S Pro+ — данный чип является разогнанной версией стандартной SoC Snapdragon 8 Gen 3.

На следующих трёх позициях также расположились устройства, оснащённые чипами от Qualcomm – вторую строчку занимает OnePlus Ace 3 Pro с показателем 2 107 208 очков, на третьем месте находится iQOO Neo 9S Pro+, набравший 2 106 419 баллов, а четвёртым стал Asus ROG Phone 8 Pro, завоевавший 2 093 592 очка. Все три модели снабжены стандартным вариантом SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Чипсет от MediaTek, Dimensity 9300+, в рейтинге производительности AnTuTu за август текущего года занял лишь пятую позицию, набрав в составе iQOO Neo9S Pro 2 091 933 балла. Шестая строчка также осталась за этим же чипом, которым оснащается Redmi K70 Ultra — его результат составил 2 085 769 очков.

Кроме того, Snapdragon 8 Gen 3 помог моделям Vivo X100 Ultra и OnePlus 12 очутиться на седьмом и десятом месте, а чип Dimensity 9300 позволил смартфонам Vivo X100 Pro и Vivo X100 занять восьмую и девятую строчку соответственно.

Отмечается, что в данный рейтинг могут попасть не все модели, так как он составляется на основе более чем 1000 запусков бенчмарка в месяц.