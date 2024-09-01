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Свежий рендер демонстрирует весьма тонкие рамки iPhone 16 Pro Max в сравнении с предшественником
Новинка имеет рамки, ширина которых всего 1.15 мм.

Уже через несколько дней Apple представит свои новые смартфоны серии iPhone 16, которые принесут ряд технических и программных улучшений — сегодня в сети Интернет был опубликован рендер, сравнивающий рамки, обрамляющие экран iPhone 16 Pro Max, с моделью прошлого поколения, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Apple Hub/X

Рендер, опубликованный Apple Hub, демонстрирует, насколько тонкие рамки будет иметь iPhone 16 Pro Max по сравнению с предшественником, iPhone 15 Pro Max. Конечно, чтобы увидеть изменения, необходимо хорошо присмотреться, учитывая, что модель предыдущего поколения имеет рамки, составляющие всего 1.55 мм, но в цифрах разница весьма заметна — рамки у новинки тоньше более чем на 25% и достигают 1.15 мм.

Как сообщалось в более ранней утечке, достичь столь впечатляющего показателя, превосходящего достижения южнокорейского технологического гиганта Samsung, компании Apple удалось благодаря использованию новой технологии Border Reduction Structure.

Отмечается, что обнародованный рендер может основываться на данных, опубликованных информатором Digital Chat Station — конечно, источник довольно надёжный, но всё же не официальный, поэтому рекомендуется дождаться мероприятия It's Glowtime, которое состоится 9 сентября и раскроет подробности о характеристиках новейшей линейки смартфонов Apple iPhone 16.

#iphone 16 pro max
Источник: notebookcheck.net
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