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Windows 11 достигает нового максимума по количеству пользователей, а Windows 10 теряет позиции
Новая версия ОС Microsoft постепенно увеличивает свою пользовательскую базу.

Операционная система Windows 11 продолжает демонстрировать рост пользовательской базы несколько месяцев подряд, а Windows 10 постепенно теряет свою долю — это следует из свежего отчёта сервиса Statcounter за август текущего года, сообщает издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Как отражено в отчёте Statcounter, доля Windows 11 в августе 2024 года увеличилась до 31.63%, что на 0.8% больше по сравнению с показателем за июль и является максимальным значением за всё время существования данной версии ОС, а в годовом исчислении прирост составил 8.46%.

Позиции предыдущей версии операционной системы Microsoft, Windows 10, по-прежнему крепки, но постепенно количество пользователей данной ОС уменьшается — в последний месяц лета она потеряла 0.85% пользовательской базы, но всё равно с показателем 64.14% более чем в два раза превосходит Windows 11. При этом годом ранее Windows 10 пользовалась большей популярностью, имея в своём активе 71.94% клиентов, то есть потери в годовом выражении составили 7.8%.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Примечательно, что неподдерживаемые версии Windows до сих пор установлены на некотором количестве ПК — Windows 7 имеет долю 3.05%, Windows 8.1% используется на 0.41% систем, а Windows XP отдают предпочтение 0.4% пользователей.

Ожидается, что по мере приближения даты окончания официальной поддержки Windows 10 в октябре следующего года доля Windows 11 будет постепенно увеличиваться, но, учитывая, что целый ряд пользователей имеет неподдерживаемые новой версией ОС комплектующие и попросту не собирается отказываться от хорошо знакомого продукта, Windows 10, судя по всему, будет популярна ещё несколько лет.

#windows 10 #windows 11
Источник: neowin.net
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