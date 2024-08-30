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Планшеты Samsung серии Galaxy Tab S10 прошли сертификацию FCC и раскрыли ряд характеристик
Новинки должны дебютировать в ближайшем будущем.

По мере приближения даты презентации новой линейки планшетов Galaxy Tab S10, которая, судя по ряду утечек, не будет включать в себя стандартную модель, данных, проливающих свет на спецификации предстоящих новинок, становится всё больше — сегодня представители новой серии были замечены журналистами 91mobiles на сайте сертификации FCC, что позволило ознакомиться с некоторыми характеристиками, сообщается в публикации Gizmochina.

Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Судя по записям в базе данных FCC, планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra имеет номер модели SM-X920, а Galaxy Tab S10+ в модификациях с поддержкой сотовой связи и Wi-Fi будет поставляться с модельными номерами SM-X820 и SM-X820U.

Обе модели, как следует из записей FCC, получат поддержку стилуса S-Pen с номером модели EJ-PX710 — того же самого, что использовался совместно с планшетами серии Galaxy Tab S9. Также указывается, что Galaxy Tab S10+ будет оснащаться поддержкой зарядки, мощность которой составляет 45 Вт, что подтверждает недавнюю информацию, размещённую на сайте сертификации 3C.

Ранее стало известно, что планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат один и тот же производительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и двойную камеру на задней панели. Помимо этого, Galaxy Tab S10 Ultra приписывается оснащение 14.6-дюймовым экраном и как минимум 12 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что Samsung официально представит свои новые модели планшетов серии Galaxy Tab S10 в ближайшем будущем.

#samsung #galaxy tab s10
Источник: gizmochina.com
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