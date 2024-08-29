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OnePlus признаёт проблемы с материнскими платами у ряда своих смартфонов и намерена их устранить
Компании придётся постараться, чтобы вернуть доверие своих клиентов.

Владельцы устройств OnePlus стали всё чаще сталкиваться с проблемами при использовании смартфонов производителя, что в ряде случаев вынуждает тратить дополнительные средства на их устранение, а недавно некоторые пользователи стали жаловаться на выход строя материнской платы, являющейся одним из ключевых компонентов смартфона — производитель признал данную неполадку и к настоящему времени предпринимает шаги, чтобы успокоить своих клиентов и выявить причины, приводящие к проблемам, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: 91mobiles

Отмечается, что за последние несколько лет владельцы смартфонов OnePlus сталкивались с зелёными линиями на экране, а также рядом других проблем, но неисправные материнские платы кажутся наиболее серьёзным инцидентом, требующим особого разбирательства, учитывая, что для ремонта данного компонента требуются значительные средства — например, один из владельцев потратил на восстановление материнской платы своего смартфона около 500 долларов.

Производитель признал, что у моделей OnePlus 9 и OnePlus 10 Pro имеются проблемы с материнскими платами и начал своё собственное расследование, чтобы выявить причины неполадки и исключить их в дальнейшем, а также сделать ремонт более дешёвым. Пострадавшим клиентам компания рекомендует обращаться в службу поддержки.

О конкретных шагах, которые предпринимаются производителем для того, чтобы успокоить клиентов, в настоящий момент не известно, но наиболее действенным вариантом было бы предоставление расширенной гарантии и бесплатный ремонт или даже замена вышедших из строя смартфонов — хотя это и потребует дополнительных затрат, но поможет смягчить удар по репутации компании.

#oneplus
Источник: gizmochina.com
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