Новинка будет работать так же тихо, как и стандартная модель.

По мере приближения дебюта новейшей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro в сети Интернет появляется всё больше утечек, проливающих свет на характеристики предстоящей новинки, а специалисты YouTube-канала Moore's Law is Dead и вовсе имеют в своём распоряжении реальную PS5 Pro, но только в виде комплекта разработчика, сообщает издание NotebookCheck.

PlayStation 5. Источник фото: WIRED/Sony

Утверждается, что комплект PlayStation 5 Pro, предназначенный для разработчиков, оснащается вместительным накопителем объёмом 2 ТБ, что вдвое больше по сравнению со стандартной модель PS5. Конечно, серийная модель игровой приставки может иметь другие конфигурации хранилища, но всё же это вселяет надежду, что финальная версия PS5 Pro сможет предложить больше места для хранения медиафайлов и установки игр.

Кроме того, комплект разработчика PlayStation 5 Pro получил тот же разъём питания, что и стандартная версия, что указывает на аналогичные требования к питанию и намекает на беспроблемную и тихую работу, схожую с PS5, в связи с отсутствием необходимости оснащать новинку более производительной системой охлаждения.

Также информаторы отметили, что в рамках проведения игрового мероприятия Gamescom 2024 один из разработчиков говорил о необходимости доработки выпускаемой его студией игры в связи со скорым дебютом PS5 Pro. Чуть ранее похожие заявления публиковали и другие издания, что намекает на приближающийся анонс PlayStation 5 Pro — ожидается, что это может произойти уже в сентябре.

Как утверждает ряд информаторов, новинка получит гораздо более высокую производительность по сравнению со стандартной моделью, обеспечивая в 2-3 раза больше fps при использовании трассировки лучей, а также поддерживая технологию масштабирования Spectral Super Resolution, аналогичную AMD FSR и Nvidia DLSS.