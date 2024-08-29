Новинка обладает широкими возможностями при доступной цене.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своих внешних аккумуляторов, представив в Индии новую модель большой ёмкости, получившую название Power Bank 4i 20000mAh 33W Sonic Charge и присоединившуюся к менее мощной модели, дебютировавшей в прошлом месяце, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Xiaomi Power Bank 4i обладает ёмкостью 20 000 мА·ч и обеспечивает зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C, который у новинки имеется в единственном экземпляре, но поддерживает как зарядку других устройств, так и восполнение заряда непосредственно самого пауэрбанка, а также технологии PD (Power Delivery) и QC 3.0 (Quick Charge).

Как заявляет производитель, новинка позволит зарядить iPhone 15 Pro Max до 50 процентов за 40 минут, а её ёмкости хватит, чтобы полностью восполнить заряд Xiaomi 13 Pro около 3.4 раза, а iPhone 15 Pro Max — 3.3 раза.

Кроме того, внешний аккумулятор имеет два разъёма USB Type-A, поддержку режима малой мощности для зарядки небольших устройств и защитные механизмы, предотвращающие ряд проблем, включая перегрев. Корпус новинки изготовлен из прочного материала.

Благодаря специальной акции, стоимость Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Sonic Charge в Индии составляет 2199 рупий (26 долларов), а рекомендованная розничная цена, указанная производителем, достигает 3999 рупий (48 долларов). Продажи в индийской рознице стартуют 30 августа. Информации о глобальном запуске устройства в настоящее время не предоставляется.