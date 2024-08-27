Судя по всему, AMD выполняет своё обещание.

Дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 9000 пользователями был встречен довольно прохладно, так как новинки не оправдали надежд, не соответствуя тому уровню быстродействия, о котором заявлял производитель в своих рекламных материалах.

Источник фото: Neowin

Несколько дней назад компания AMD заявила, что низкие показатели новых процессоров связаны с целым рядом факторов, основным из которых является недостаточная оптимизация Windows 11, в связи с чем улучшенный механизм прогнозирования ветвлений полностью не раскрывает свой потенциал, пообещав выпустить оптимизацию кода для Windows 11 24H2 для повышения быстродействия не только процессоров на базе Zen 5, но и Zen 4, а также Zen 3, и, судя по всему, сдержала обещание, о чём свидетельствуют результаты тестов Hardware Unboxed (HwU), опубликованные на YouTube, которыми поделились журналисты издания Neowin.

Согласно опубликованным графикам, производительность Ryzen 7 9700X на базе Zen 5 при разрешении 1080p в Windows 11 24H2 по сравнению с Windows 11 23H2 в среднем повышается на 11%, а максимальный выигрыш составляет 35.1%, в то время как Ryzen 7 7700X на основе Zen 4 при аналогичных условиях в среднем демонстрирует прирост на 10% с пиковым увеличением fps на 32.6%.

Источник фото: Neowin/HwU/YouTube

Отмечается, что процессоры Intel не испытали какого-либо прироста производительности, что намекает на вступление в силу патча, который обещали выпустить специалисты AMD.

Конечно, первое впечатление от новых процессоров AMD серии Ryzen 9000 у целого ряда пользователей было на совсем приятным, но компания пытается разобраться с проблемами, устраняя падение быстродействия.