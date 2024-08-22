Обновление должно улучшить быстродействие моделей на базе Zen 5, Zen 4 и Zen 3.

Компания AMD продолжает своё расследование, чтобы выявить факторы низкого прироста производительности своих новейших процессоров серии Ryzen 9000, который наблюдается в тестах обозревателей и первых владельцев новых CPU — несколько часов назад представить компании опубликовал ряд причин, которые могли негативно отразиться на быстродействии новых моделей, а также сообщил, что производитель выпускает патч для Windows 11 24H2, который увеличит производительность процессоров компании в играх и приложениях, причём апдейт предназначен не только для новейших моделей, но и для CPU предшествующих поколений.

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Как отмечают в AMD, в тестах специалистов компании процессоры серии Ryzen 9000 продемонстрировали увеличение производительности в играх в среднем на 9 % по сравнению с линейкой Ryzen 7000, а также превзошли лучших конкурентов в среднем на 6 %, в то время как обозреватели ряда изданий добились более скромных результатов, что, как считают в компании, связано с неоптимальными настройками и использованием другого тестового набора.

Одной из ключевых причин, негативно повлиявших на производительность процессоров серии Ryzen 9000, специалисты AMD называют недостаточную оптимизацию Windows – в тестах компании использовался режим «Администратор», благодаря чему архитектура Zen 5, включающая в себя более широкие возможности прогнозирования ветвлений, смогла раскрыть свой потенциал.

В свете данной ситуации AMD сообщает, что в скором времени будет выпущена новая версия Windows 11 24H2, имеющая необходимые оптимизации кода для улучшения быстродействия процессоров на базе архитектур Zen 5, Zen 4 и Zen 3. Свежая версия будет доступна через программу Windows Insider (Release Preview Channel, Build 26100).

Наибольшего прироста быстродействия компания ожидает от своих новейших процессоров серии Ryzen 9000 – например, в Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p повышение fps в оптимизированной версии Windows 11 24H2 по сравнению с Windows 23H2 для процессора Ryzen 9 9950X ожидается на уровне 7 %, а увеличение производительности в Far Cry 6 должно достигнуть 13 %.

Действительно, важность оптимизации кода была наглядно продемонстрирована в Linux – например, ОС Linux Nobara в ряде игр обеспечила более высокую производительность для Ryzen 7 9700X по сравнению с Windows 11, а ОС Clear Linux лучше раскрыла потенциал Ryzen 9 9950X. Кроме того, «трюк» с использованием учётной записи «Администратор», о котором упоминали специалисты AMD, действительно работает, что было продемонстрировано несколько дней назад.