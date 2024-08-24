Специалист отмечает, что у Apple возникли трудности.

Слухи о разработке компанией Apple своих новых устройств со складным экраном появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, но аналитик Ming-Chi Kuo публикует свежие данные, которые могут разочаровать пользователей, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Macworld/Ming-Chi Kuo/Medium

Как утверждает специалист, в процессе разработки своего складного MacBook компания Apple столкнулась со значительными проблемами, связанными с механическими деталями и техническими особенностями дисплея, в результате чего массовое производство ноутбука со складным экраном было перенесено с первой половины 2026 года на конец 2027 или даже на 2028 год.

Кроме того, по данным информатора, компания отменяет свои планы по выпуску 20.25-дюймовой модели, сосредоточив свои усилия на 18-8 дюймовом варианте.

Также аналитик раскрыл судьбу складного iPad, который, как предрекали недавние слухи, мог бы дебютировать в следующем году — по словам специалиста, в настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, что компания разрабатывает планшет со складным дисплеем.

Отмечается, что компания Apple и ранее пересматривала свои планы по созданию новых продуктов, как это произошло с разработкой беспилотного автомобиля, в проект которого было вложено немало сил и средств, поэтому будущее складного MacBook в настоящее время находится под вопросом, так как в случае серьёзных препятствий на пути к выпуску серийной модели ноутбука со складным экраном Apple может попросту отказаться от данной затеи, отменив её или перенеся на более поздний период.

Apple пока что не делала каких-либо официальных заявлений относительно складных устройств, поэтому планы компании по созданию моделей со складным дисплеем в настоящее время не ясны.