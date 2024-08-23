Презентация смарт-часов состоится через несколько дней.

Компания Xiaomi готовится представить свои новые доступные смарт-часы Redmi Watch 5 Active, которые получат впечатляющую автономность и поддержку голосового помощника, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Умные часы Redmi Watch 5 Active получат прямоугольный 2-дюймовый сенсорный дисплей, единственную аппаратную кнопку и фирменную систему крепления для ремешка. Новая модель будет отличаться высокой автономностью — заявленная продолжительность работы без необходимости подзарядки составляет 18 дней, но информации о ёмкости аккумулятора в настоящий момент не предоставляется.

Кроме того, смарт-часы нового поколения будут поддерживать звонки через Bluetooth при помощи сопряжённого смартфона совместно с технологией Clear+, которая, судя по всему, устраняет лишние звуки и шум в процессе разговора, а также более 140 спортивных режимов.

Устройство будет работать под управлением HyperOS и обзаведётся встроенным помощником Amazon Alexa с поддержкой голосовых команд.

Ожидается, что новинка придёт на смену модели предшествующего поколения, Redmi Watch 4, дебютировавшей в конце прошлого года в Китае, а затем появившейся в ряде других стран в начале текущего года, хотя, судя по названию, не будет являться её прямой наследницей.

Умные часы Redmi Watch 5 Active дебютируют в Индии 27 августа текущего года. К настоящему времени производитель не делится информацией о стоимости и доступности новой модели смарт-часов на глобальном рынке.