Компания готовится к предстоящему запуску новинок.

Компания Samsung продолжает работу над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S25 — ранее предстоящие новинки были замечены в базе данных IMEI, а сегодня журналисты издания Gizmochina обнаружили, что производитель приступил к тестированию моделей серии Galaxy S25 с One UI 7, заметив записи о тестах ещё не вышедших смартфонов на сервере Samsung OTA.

Источник фото: How-To Geek

Смартфоны Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, ранее появившиеся в базе данных IMEI с модельными номерами SM-S931, SM-S936 и SM-S938 соответственно, теперь были обнаружены на сервере Samsung OTA с внутренними сборками One UI 7, что подтверждает подготовку производителя к предстоящему запуску новой линейки.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что модели Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут оснащены новейшим чипсетом Exynos 2500, в то время как Galaxy S 25 Ultra получит флагманский чип нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. Кроме того, ряд источников утверждает, что производитель может оснастить некоторые версии новинок SoC от MediaTek.

Также слухи приписывают линейке Galaxy S25 заметные улучшения по сравнению с моделями предшествующего поколения, а представитель Samsung намекнул, что Galaxy S25 Ultra будет весьма превосходить своего предшественника по характеристикам камер и дисплея. Дебют новинок должен состояться в январе следующего года.

Обновление One UI 7, предназначенное не только для новинок и моделей текущего поколения, но и для более старых смартфонов, неофициальный список которых был обнародован чуть ранее, как ожидается, принесёт целый ряд улучшений пользовательского интерфейса, изменённый дизайн значков и новые функции.

При этом запуск бета-программы One UI 7 вновь откладывается, что один из информаторов связал с целым рядом факторов.