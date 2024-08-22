Дизайн новинки мало чем отличается от предшественницы.

Motorola работает над обновлением своей модели линейки G Power, история которой началась в 2020 году, что подтверждает публикация изданием 91mobiles изображения, демонстрирующего внешний вид модели следующего поколения, Motorola Moto G Power 5G (2025).

Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что смартфон Motorola Moto G Power 5G (2025), представленный на рендере, имеет модельный номер XT2515-1, в то время как предшественник получил модельный номер XT2415-1 — число «24» в обозначении указывает на 2024 год, а «25» означает 2025 год.

Внешне новинка практически не отличается от модели предшествующего поколения, Moto G Power 5G (2024), сохранив плоский дизайн, экран с тонкими рамками с трёх сторон и заметным «подбородком», а также круглым вырезом для селфи-камеры.

Кнопка питания и клавиши регулировки громкости, как и прежде, находятся на правой боковой грани. Задняя панель новинки, предположительно, имеет отделку из «веганской кожи», как и модель прошлого поколения, но в силу низкого качества представленного изображения подтвердить это крайне трудно.

Единственным заметным отличием новой модели является наличие тройной камеры, дополненной светодиодной вспышкой, на задней стороне, в то время как предшественник ограничивается двойной камерой.

На опубликованном рендере смартфон представлен в фиолетовом цветовом оформлении, но производитель явно не ограничится одним вариантом, представив версии, выполненные в других цветах.

Ожидается, что Moto G Power 5G (2025) придёт на смену Moto G Power 5G (2024), оснащённому 6.7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7020, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, дополненной 8-Мп широкоугольным модулем, 16-Мп селфи-камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Следует полагать, что по ряду характеристик новая модель превзойдёт свою предшественницу, а её дебют, как следует из названия, состоится в следующем году, предположительно, весной.