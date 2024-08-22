Тесты наглядно демонстрирует важность оптимизаций.

Несмотря на обещания AMD о значительном повышении IPC для новейших процессоров серии Ryzen 9000, на деле увеличение производительности оказалось не таким впечатляющим, составляя в среднем около 5%, что, судя по всему, связано с плохой оптимизацией Windows, в то время как в Linux ситуация для новых CPU от AMD более обнадёживающая, что демонстрируют тесты Phoronix, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD/Pixabay

Согласно опубликованным результатам тестов, дистрибутив Clear Linux, поддерживаемый специалистами Intel и имеющий ряд оптимизаций для архитектуры X86-64, полезен не только для процессоров Intel, но и AMD — суммарный прирост производительности Ryzen 9 9950X в Clear Linux 42170 составил 16% по сравнению с дистрибутивом Ubuntu 24.04 LTS, а максимальный выигрыш достиг показателя в 32%.

Источник фото: NotebookCheck/Phoronix

Результаты тестов наглядно демонстрируют важность оптимизаций ОС. Отмечается, что в Windows 11 ситуация может исправиться только с выходом стабильной версии 24H2, которая в настоящий момент доступна лишь для систем Copilot+ PC.

Более ранние тесты показывают, что производительность процессоров серии Ryzen 9000 заметно выше в ОС Linux, в то время как Windows недостаточно оптимизирована для новых CPU от AMD, что продемонстрировал недавний «трюк», увеличивающий fps в играх при помощи обычного повышения привилегий учётной записи в Windows.

О проблемах с процессорами Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5 рассказывал и информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead, который перечислил целый ряд причин, негативно повлиявших на новый продукт AMD.