Судя по всему, ОС Windows все ещё не достаточно оптимизирована для процессоров AMD.

Многие пользователи и обозреватели ряда компьютерных изданий с нетерпением ожидали запуска процессоров AMD серии Ryzen 9000 на базе Zen 5, полагаясь на высокие показатели тестов CPU в официальных рекламных материалах, но на практике производительность новых моделей оказалась ниже ожиданий, что может быть связано с недостаточной оптимизацией Windows – благодаря недавним тестам стало известно, что процессор AMD Ryzen 7 9700X обеспечивает лучшие показатели в играх и приложениях в Linux Nobara, в то время как с Windows 11 24H2 результаты CPU ощутимо ниже.

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Источник фото: Neowin

Сегодняшние тесты специалистов YouTube-канала Hardware Unboxed (HWU) приводят ещё больше доказательств того, что Windows требует дополнительных доработок, чтобы полностью раскрыть потенциал процессоров AMD, причём не только Ryzen 9000 на основе Zen 5, но и Ryzen 7000 на базе Zen 4, то есть всех моделей платформы Socket AM5, сообщает сайт Neowin.

Отмечается, что подсказку касательно мер по оптимизации Windows исследователям предоставили непосредственно представители AMD, которые, несомненно, заинтересованы в повышении производительности своих продуктов.

Хитрость заключается в том, что Windows, судя по всему, имеет своего рода баг, связанный с привилегиями учётной записи, что приводит к потере производительности — по совету AMD специалисты Hardware Unboxed повысили привилегии своей учётной записи до уровня администратора, в результате чего общий показатель среднего fps для Ryzen 7 9700X в тринадцати играх увеличился на 4%, а Ryzen 7 7700X — на 3%.

Источник фото: Neowin/YouTube/Hardware Unboxed

Учётная запись администратора обычно скрыта в Windows, поэтому, чтобы получить к ней доступ, перед перезагрузкой системы необходимо ввести следующую команду:

net user administrator /active:yes

Кроме того, AMD предполагает, что сниженные показатели в Windows могут быть связаны с неправильной работой ОС после замены процессора на другой, поэтому обозревателям рекомендуется производить чистую установку Windows перед тем, как приступить к тестам CPU.