Тесты показывают, что владельцам Ryzen 7 9700X стоит обратить внимание на Linux Nobara.

В своих рекламных материалах, посвящённых возможностям процессоров Ryzen 9000 на основе архитектуры Zen 5, компания AMD сообщала о весомом увеличении IPC новых моделей, достигающем 16%, но реальные тесты новинок от ряда изданий разочаровали пользователей — одна из проблем может заключаться не только в сравнительно низком увеличении быстродействия, но и непосредственно в ОС Windows 11, которая, судя по всему, в настоящий момент плохо оптимизирована для моделей Ryzen 9000, что демонстрируют результаты тестов издания PC Games Hardware (PCGH), на что указывают журналисты сайта Neowin.

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Источник фото: AMD/Pixabay

Специалисты PCGH сравнили производительность восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 9700X в новейшей версии Windows 11 24H2 и дистрибутиве Linux Nobara, оптимизированном для игр — как оказалось, Windows 11 в настоящее время выглядит не лучшим выбором для геймеров, обладающих процессором линейки Ryzen 9000.

Опубликованные результаты тестов наглядно демонстрируют преимущество Linux для новых моделей CPU от AMD – например, в игре Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которая ощутимо нагружает процессор, Linux Nobara обеспечила на 6% более высокий показатель для среднего fps по сравнению с Windows 11 24H2, а в Red Dead Redemption 2 добилась преимущества в 13%.

При этом отставание Windows 11 24H2 не ограничивается одними лишь играми — например, в 7-Zip ОС Linux Nobara позволила Ryzen 7 9700X продемонстрировать более высокую производительность в процессе распаковки и сжатия файлов.

Источник фото: Neowin/PC Games Hardware

Отмечается, что в настоящее время Windows 11 24H2 официально доступна лишь для устройств Copilot+ PC, поэтому процесс её оптимизации для процессоров AMD, судя по всему, ещё не завершён.