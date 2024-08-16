Компании AMD следует провести работу над ошибками.

Ещё в начале года компания AMD заинтриговала своих клиентов, заявив о высоких показателях производительности нового поколения процессоров Ryzen 9000, но долгожданный дебют новых CPU вызвал критику со стороны пользователей в связи с неоправдавшимися ожиданиями относительно быстродействия новинок.

Источник фото: TechRadar/AMD

Одной из причин низких результатов процессоров Ryzen 9000 могла стать недостаточная оптимизация Windows, что частично было подтверждено во вчерашнем тесте и в более раннем обзоре, сравнивающем результаты Ryzen 7 9700X в Windows и Linux, но корень проблем, как утверждает информатор YouTube-канала Moore's Law Is Dead (MLID), лежит ещё глубже.

По словам информатора, опирающегося на свои собственные источники, в процессе создания и подготовки процессоров линейки Ryzen 9000 к дебюту AMD допустила целый ряд просчётов — прежде всего, при разработке своего нового продукта компания несколько раз меняла команды, участвующие в данном процессе, заменив разработчиков Zen 2, которые работали над проектом в начале, на другие команды, что привело к определённой неразберихе.

Также утверждается, что команда, участвовавшая в разработке архитектуры Zen 2, использовала свои собственные наработки, применяемые ещё во время работы над Zen 2, вместо того, чтобы основываться на Zen 4.

Как отмечает информатор, всё это привело к целому ряду задержек и необходимости внесения изменений в продукт, чего бы не произошло в случае правильного подхода к процессу разработку.

Свою лепту в антирекламу новых процессоров Ryzen 9000, как утверждает MLID, внёс и маркетинговый отдел AMD, который не сообщил обозревателям о наличии проблем с парковкой ядер новых CPU, которые в теории должны повышать производительность процессоров, но на практике данный механизм работает некорректно, что приводит к падению быстродействия — как выяснили специалисты AnandTech, задержка между CCD у Ryzen 9 9950X более чем в два раза превышает показатель Ryzen 9 7950X, что, предположительно, может быть связано с неправильной парковкой ядер.

Как считает информатор, просчёты с планированием разработки и подготовкой к дебюту Ryzen 9000 вылились в выпуск «сырого» продукта, который нуждается в доработках.