ZTE может задать планку для других производителей.

Несколько дней назад стало известно о подготовке компанией ZTE своего нового топового смартфона Nubia Z70 Ultra, а сегодня информатор Smart Pikachu рассказал об инновациях, которые будут выгодно отличать новинку от её конкурентов, говорится в материале сайта NotebookCheck.

Nubia Z60 Ultra. Источник фото: NotebookCheck/Nubia

Как утверждает информатор, Nubia Z70 Ultra обзаведётся дисплеем с разрешением 1.5K и камерой под экраном, что позволит ему стать первым смартфоном, оснащённым дисплеем, сочетающим высокое разрешение и технологию подэкранной камеры (UDC).

Отмечается, что ZTE совершенствует свою технологию камер под экраном — в настоящий момент текущие топовые модели, Nubia Z60 Ultra и Red Magic 9S Pro, используют её шестую итерацию, оснащаясь дисплеями с разрешением 2480x1116 точек (между 1080p и 1.5K), а Nubia Z70 Ultra раздвинет существующие границы.

Повышение разрешения связано с определёнными проблемами для подэкранных камер, выражающимися в необходимости поступления к датчику достаточного количества света, чему может препятствовать непосредственно сам дисплей, но специалисты ZTE, судя по всему, сумели преодолеть данную преграду, что позволит обеспечить высокое качество снимков, получаемых при помощи фронтальной камеры.

Также новинке приписывается наличие флагманского чипсета следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который должен быть официально презентован в октябре текущего года.

Ожидается, что смартфон Nubia Z70 Ultra дебютирует в конце 2024 года, учитывая тот факт, что модель предшествующего поколения, Z60 Ultra, была представлена в декабре 2023 года.