Новинка может дебютировать в декабре текущего года.

Компания ZTE готовится представить свой новый флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных IMEI, сообщает издание Gizmochina.

ZTE Nubia Z60 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Согласно записи в базе данных IMEI, смартфон Nubia Z70 Ultra имеет модельный номер NX731J, но более подробной информации данный источник не предоставляет.

Ожидается, что новинка придёт на смену модели предшествующего поколения, Nubia Z60 Ultra, оснащённой 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1116x2480 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и плотностью пикселей около 400 PPI, 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ/24 ГБ оперативной и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 64-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Учитывая тот факт, что Nubia Z60 Ultra снабжается флагманским чипсетом текущего поколения, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новинка должна получить новейший чип Snapdragon 8 Gen 4, который официально будет представлен в октябре текущего года. Кроме того, от новой модели стоит ожидать улучшения ряда других характеристик по сравнению с предшественницей.

Точной информации о дате запуска Nubia Z70 Ultra в настоящий момент не предоставляется, но с учётом того, что смартфон Nubia Z60 Ultra дебютировал в декабре прошлого года, можно предположить, что новинка будет представлена примерно в этот же период в текущем году.