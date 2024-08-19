Новинка должна получить тройную камеру.

Компания Honor должна представить свою новую линейку смартфонов Magic 7 уже через несколько месяцев, но информатор Teme не стал дожидаться этого момента, опубликовав данные о предполагаемых характеристиках камеры предстоящего Honor Magic 7 Pro, а также поделившись рендером, который он создал на основе утечек, сообщает издание Gizmochina.

Honor Magic 7 Pro в представлении информатора. Источник фото: Teme/X

Предполагается, что модуль камеры Honor Magic 7 Pro внешне будет напоминать дизайн линейки Magic 6, но получит ряд отличительных особенностей, главной из которых станет квадратное расположение датчиков и светодиодной вспышки.

Новинке приписывается наличие датчика OmniVision OV50K с разрешением 50 Мп для основной камеры, расположенной в левом нижнем углу, 180-Мп или 200-Мп перископического телеобъектива Samsung HP3 в правом верхнем углу, 50-Мп сверхширокоугольной камеры в правом нижнем углу, а также датчика LiDAR, светодиодной вспышки и сенсора цветовой температуры в левом верхнем углу.

Более ранние слухи указывают на то, что новая модель должна получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, изогнутую OLED-панель с вырезом, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также кремниевый аккумулятор ёмкостью около 6000 мА·ч.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Honor Magic 7 Pro состоится в ноябре текущего года.