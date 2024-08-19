Кроме того, новинка имеет экран с высокой частотой обновления.

Компания Oppo расширяет свой модельный ряд смартфонов, вслед за Oppo A3x представив доступную модель Oppo A3 5G с защищённым корпусом и дисплеем с высокой частотой обновления, сообщает сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo A3 5G снабжается чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6.67-дюймовой LCD-панелью, прикрытой защитным стеклом Panda Glass, с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1000 нит, охватом 83 % цветовой гаммы NTSC и частотой дискретизации касания 240 Гц, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем eMCC 5.1 объёмом 128 ГБ. Кроме того, имеется поддержка виртуальной памяти до 6 ГБ.

Устройство имеет защищённый корпус, отвечающий стандарту военного класса MIL-STD-810H, может использоваться мокрыми руками и устойчиво к воздействию жидкостей.

На тыльной стороне устройства размещается 50-Мп основной сенсор, сочетающийся с 2-Мп портретным датчиком, а на передней располагается 5-Мп селфи-камера. Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 45 Вт. Смартфон работает под управлением ОС Android 14 с надстройкой в виде ColorOS 14.

Помимо этого, новинка снабжается боковым датчиком отпечатков пальцев, слотом расширения для карты памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом и двумя слотами для сим-карт, а также поддерживает 5G, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5.

Стоимость смартфона Oppo A3 5G на индийской версии сайта производителя составляет 15 999 индийских рупий (191 доллар, 17 000 рублей). В Индии новинка доступна в двух цветовых оформлениях — тёмно-красном (Nebula Red) и голубом (Ocean Blue).