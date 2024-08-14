Данное решение может быть временным.

Желание Microsoft заинтересовать как можно большее количество своих клиентов, использующих Windows 10, в переходе на Windows 11 в последние несколько месяцев было так велико, что компания применяла не слишком приятные для пользователей методы демонстрации рекламных материалов на весь экран, что вызвало критику — судя по всему, софтверный гигант учёл негативные отзывы и в настоящее время прекратит оповещение подобным образом для обладателей ряда редакций Windows 10, сообщает издание Windows Latest.

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Источник фото: Windows Latest

Ранее Microsoft планировала расширить охват пользователей Windows 10, которым бы демонстрировалось навязчивое рекламное предложение, побуждающее отдать предпочтение Windows 11, но в конечном итоге компания отказалась от своих планов.

Отмечается, что данные изменения планов Microsoft связаны с тем, что компания решила учесть отзывы своих клиентов. При этом это вовсе не означает, что софтверный гигант полностью отказывается от своей рекламной кампании, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать её возобновления.

Как выяснили журналисты источника, приостановка демонстрации полноэкранных сообщений касается неадминистрируемых редакций, ориентированных на бизнес, в том числе Windows 10 Pro и Pro for Workstations, в то время как на Windows 10 Home всплывающее окно до сих пор присутствует.

В настоящее время количество пользователей, предпочитающих Windows 10, по-прежнему велико и значительно превышает число клиентов, использующих Windows 11, но по мере приближения даты окончания официальной поддержки ожидается, что доля новой версии ОС будет увеличиваться. При этом остаются неофициальные источники получения обновлений или платная расширенная поддержка, поэтому Windows 10 ещё несколько лет будет оставаться на плаву.