НАСА хочет использовать уже имеющиеся наработки для дальнейшего изучения Луны.

В прошлом месяце НАСА из-за финансовых трудностей отменило программу VIPER, которая предполагала изучение лунной поверхности на предмет залежей льда, но до сих пор сохраняет надежду, что ровер, созданный в рамках данного проекта, всё же достигнет Луны и приступит к своей работе благодаря частным инвесторам, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/NASA/Helen Arase Vargas

В рамках проекта Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), разработанного НАСА, был создан лунный ровер, конструкция которого основана на концепции вездехода Resource Prospector, отменённого в 2018 году.

По размерам лунный ровер сопоставим с обычным гольф-каром и предназначен для поиска и детального исследования обнаруженных на Луне образцов льда на предмет его чистоты и химического состава.

На данный проект было потрачено в общей сложности 450 млн долларов, но в конечном итоге в прошлом месяце НАСА пришлось свернуть программу, чтобы сэкономить 84 млн долларов. При этом агентство не собирается мириться с текущим положением дел и намерено применить существующие наработки с пользой, объявив о начале приёма заявок от сторон, заинтересованных в использовании ровера для поиска залежей лунного льда, до 2 сентября текущего года.

Отмечается, что таким способом НАСА ищет выход из создавшейся ситуации, планируя переложить траты с государственного бюджета на частные компании. По словам представителя агентства, технологические и научные наработки, которых уже удалось добиться в рамках проекта VIPER, могут быть использованы в будущем для получения новых знаний о Луне для общей пользы.

В том же случае, если данным проектом никто не заинтересуется, то НАСА придётся отложить его выполнение до лучших времён или вовсе отказаться от него, демонтировав ровер.