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Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
Обладатели консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S будут первыми, кто насладится GTA VI.

Официальная информация об ожидаемой многими геймерами следующей части популярной серии игр Grand Theft Auto продолжает по крупицам появляться в сети Интернет — после публикации первого видеоролика, посвящённого GTA VI, в декабре прошлого года Rockstar Games также поделились планами относительно выхода тайтла на различных платформах, а свежий отчёт подтверждает данную информацию, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Корпорация Take-Two Interactive, дочерней компанией которой является Rockstar, ответственная за разработку новой части игры серии Grand Theft Auto, в своём новом отчёте подтверждает, что релиз GTA VI по-прежнему запланирован на осень следующего года. Платформы, на которых выйдет новый тайтл, также не изменились — при запуске игра будет доступна для обладателей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник фото: TechSpot

К огромному сожалению геймеров, предпочитающих ПК, GTA VI на старте не выйдет для данной платформы, что, конечно, уже стало традицией для серии игр Grand Theft Auto — например, GTA 3 понадобилось около семи месяцев, чтобы добраться до персональных компьютеров, Grand Theft Auto: San Andreas и GTA IV потребовалось уже восемь месяцев, а GTA V и вовсе появилась на ПК лишь спустя почти два года после выхода на консолях.

Причин для данной стратегии может быть сразу несколько — консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S весьма популярны среди геймеров, поэтому разработчики прежде всего нацелены на данные платформы, а разнообразие комплектующих, установленных в ПК, добавляет дополнительные сложности при разработке или переносе игры, что может привести к задержкам.

В настоящее время неизвестно, на каком этапе находится работа над GTA VI, а Take-Two хранит молчание. Кроме того, нет никакой официальной информации относительно того, когда именно новая часть игры станет доступна для владельцев ПК.

#gta vi
Источник: techspot.com
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