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Стал известен ряд характеристик и детали дизайна смартфона Tecno Spark 30 5G
Новинка замечена на сайте сертификации FCC.

Предстоящий смартфон Tecno Spark 30 5G появился на сайте сертификации FCC, благодаря чему стал известен ряд ключевых характеристик и схематический вид новинки, говорится в материале издания Gizmochina.

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Tecno Spark 20. Источник фото: GSMArena

Согласно данным сайта FCC, смартфон Tecno Spark 30 5G с модельным номером KL8 будет оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Габариты новинки составят 165x76x8 мм. Остальные детали относительно спецификаций устройства в настоящий момент не раскрыты.

Схематическое изображение смартфона даёт представление о его дизайне — новинка обзаведётся квадратным модулем камеры со скруглёнными углами, а кнопки питания и регулировки громкости расположатся на правой стороне. Сканер отпечатков пальцев может быть встроен в клавишу питания.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что Tecno Spark 30 5G придёт на смену модели предшествующего поколения, Tecno Spark 20, дебютировавшей в конце прошлого года и оснащённой 6.6-дюймовый экраном с вырезом для селфи-камеры, разрешением HD и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G85, 50-Мп основной камерой, дополненной 0.08-Мп датчиком, 32-Мп селфи-камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки, а также выпускающейся в конфигурациях с 4 ГБ/128 ГБ и 8ГБ/256 ГБ оперативной/постоянной памяти.

#tecno spark 30 5g
Источник: gizmochina.com
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Tecno Spark 30 5G прошел сертификацию FCC - смартфон может получить 5G-совместимый процессор
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