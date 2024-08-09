Новинка замечена на сайте сертификации FCC.

Предстоящий смартфон Tecno Spark 30 5G появился на сайте сертификации FCC, благодаря чему стал известен ряд ключевых характеристик и схематический вид новинки, говорится в материале издания Gizmochina.

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Tecno Spark 20. Источник фото: GSMArena

Согласно данным сайта FCC, смартфон Tecno Spark 30 5G с модельным номером KL8 будет оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Габариты новинки составят 165x76x8 мм. Остальные детали относительно спецификаций устройства в настоящий момент не раскрыты.

Схематическое изображение смартфона даёт представление о его дизайне — новинка обзаведётся квадратным модулем камеры со скруглёнными углами, а кнопки питания и регулировки громкости расположатся на правой стороне. Сканер отпечатков пальцев может быть встроен в клавишу питания.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что Tecno Spark 30 5G придёт на смену модели предшествующего поколения, Tecno Spark 20, дебютировавшей в конце прошлого года и оснащённой 6.6-дюймовый экраном с вырезом для селфи-камеры, разрешением HD и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G85, 50-Мп основной камерой, дополненной 0.08-Мп датчиком, 32-Мп селфи-камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки, а также выпускающейся в конфигурациях с 4 ГБ/128 ГБ и 8ГБ/256 ГБ оперативной/постоянной памяти.