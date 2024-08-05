Samsung может понадобиться дополнительное время на устранение обнаруженных ошибок.

В настоящее время Samsung готовится к запуску открытого тестирования своего крупного обновления One UI 7, но старт бета-программы, доступной для широкого круга лиц, судя по всему, опять задерживается, о чём свидетельствует сообщение известного информатора Ice Universe, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Gizmochina

Ранее сообщалось, что старт бета-программы One UI 7 может состояться в конце июля, чуть позже ряд источников перенёс данное событие на вторую половину августа, а сегодня свежие данные от Ice Universe указывают на то, что начало открытого тестирования обновления вновь откладывается — по словам информатора, у Samsung пока нет планов по запуску бета-версии One UI 7 в ближайшем будущем.

При этом информатор не делится сроками переноса бета-программы One UI 7, но это может означать, что в компании Samsung ещё не определились с конечной датой. О конкретных причинах, которые повлияли на запуск этапа тестирования обновления, также не сообщается, но можно предположить, что это связано с необходимостью устранения целого ряда ошибок, прежде чем столь крупное обновление будет готово для предварительного тестирования пользователями.

Несколько дней назад в сети Интернет появился подробный список, проливающий свет на изменения, улучшений и новые функции One UI 7, а чуть ранее были опубликованы скриншоты, демонстрирующие изменённый дизайн приложения «Камера», «Часы», экрана блокировки, панели приложений и главного экрана, а также ряда других элементов.

Кроме того, стало известно, что Samsung изменяет интерфейс ряда приложений в One UI 7 для удобства использования одной рукой, а также улучшает анимации и позволит пользователям менять значки папок и приложений на собственные изображения.