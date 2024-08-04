Новинка появится в продаже 8 августа.

Компания LG выпускает новую модель монитора, получившую название 27UP550N, панель с высоким разрешением и ряд дополнительных функций, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Монитор LG 27UP550N оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), яркостью 300 нит и статическим коэффициентом контрастности 1000:1. Частота обновления в 60 Гц вряд ли впечатлит геймеров, хотя новинка и поддерживает технологию AMD FreeSync, которая предназначена для устранения разрывов изображения во время динамичных игровых сцен.

Кроме того, новинка поддерживает 8-битную глубину цвета и имеет охват 98 % цветового пространства sRGB, что может заинтересовать создателей контента и вполне подойдёт для различных задач, в том числе редактирования изображений и видео. Дополнительным плюсом является поддержка стандарта HDR10, обеспечивающего более широкий диапазон яркости и контрастности.

Помимо этого, монитор снабжается фирменным программным обеспечением LG OnScreen Control, позволяющим разделять экран и настраивать параметры при помощи мыши, а также технологией Dynamic Action Sync, уменьшающей задержку ввода, и Black Stabilizer, улучшающей видимость в тёмных сценах.

Источник фото: Gizmochina

Монитор оснащён эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение устройства для обеспечения гибкости использования и дополнительного комфорта пользователей.

Новинка имеет набор портов для подключения, который включает в себя разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и один USB Type-C, способный питать устройства и обеспечивающий мощность 90 Вт.

Стоимость монитора LG 27UP550N в китайской рознице составляет 1799 юаней (251 доллар). Для покупки новинка станет доступна уже 8 августа.