Samsung переработает существующие приложения Game Booster и Game Booster Plus.

За последние несколько дней в сети Интернет появилось огромное количество информации, проливающее свет на улучшение и изменения, которые принесёт предстоящее крупное обновление One UI 7, а сегодня информатор Yash Rathore рассказал о внедрении нового игрового модуля Good Lock с расширенными возможностями, сообщает издание Neowin.

реклама

Источник фото: Neowin

Как утверждает информатор, обновление One UI 7 получит усовершенствованный игровой модуль Good Lock, обладающий более широкими функциями по сравнению с существующими приложениями Game Booster и Game Booster Plus.

Сообщается, что помимо доступа к ключевым игровым настройкам и функциям, которые обеспечивают плагины в текущей версии One UI, игровой модуль Good Lock позволит более тонко настраивать параметры для более высокой производительности и удобства благодаря обеспечению доступа пользователей к большему количеству игровых настроек.

Утверждается, что Samsung учла все недочёты существующих решений и переработала структуру игрового модуля, в результате чего Good Lock предоставит пользователям более удобный интерфейс и расширит их возможности.

Одним из возможных сценариев использования называется тонкая настройка технологии трассировки лучей, которая поддерживается существующими топовыми моделями серии Galaxy S24, в играх.

Вчера информатор опубликовал подробный список изменений и улучшений, которые получит One UI 7, а ещё чуть ранее ряд источников обнародовал скриншоты, демонстрирующие изменённый пользовательский интерфейс приложения «Камера», экрана блокировки, панели приложений, главного экрана и ряда других элементов.

Ожидается, что запуск программы предварительного тестирования One UI 7 состоится во второй половине августа.