ОС Windows 10 по-прежнему занимает первое место по числу пользователей в Steam.

Операционная система Windows 11 в июле потеряла некоторое количество пользователей в геймерском сообществе, в то время как число игроков, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось — это следует из свежего отчёта игровой платформы Steam, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно опубликованным данным сервиса Steam, в июле доля ОС Windows 11 среди геймеров составила 45.81 %, за месяц снизившись на 0.82 %, а ОС Windows 10, напротив, увеличила число пользователей до 50.16 %, что на 0.74 % больше июньского показателя.

Несмотря на отсутствие официальной поддержки, Windows 7 и Windows 8.1 тоже имеют своих приверженцев — их доля составляет 0.41 и 0.08 % соответственно.

В целом, подавляющее число геймеров предпочитает использовать ОС семейства Windows, что выливается в общий показатель 96.55 %, в то время как Linux и macOS установлены в 2.08 и 1.37 % систем пользователей Steam. Наиболее популярными дистрибутивами Linux в июле стали Arch Linux (0.17 %), Linux Mint 21.3 (0.11 %) и Ubuntu 22.04.4 LTS (0.08 %), а самым востребованными версиями macOS оказались macOS 14.5.0 (0.69 %) и macOS 14.4.1 (0.08 %).

Июльский отчёт Statcounter, опубликованный вчера, демонстрирует чуть иную картину — Windows 11 постепенно набирает пользовательскую базу, перешагнув отметку в 30 %, но доля пользователей, отдающих предпочтение Windows 10, по-прежнему велика, а отрыв более старой версии ОС от текущей весьма значителен.