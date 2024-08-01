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Windows 11 достигла нового максимума, преодолев отметку 30%, а Windows 10 теряет пользователей
Новая версия ОС постепенно отвоёвывает позиции у Windows 10.

Операционная система Windows 11 в июле текущего года обновила свой исторический максимум, превысив отметку в 30% от общей доли рынка, в то время как пользователей Windows 10 становится всё меньше, хотя данная версия ОС и продолжает лидировать со значительным отрывом — это следует из июльского отчёта сервиса Statcounter, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно данным Statcounter, в июле текущего года Windows 11 заняла вторую строку по популярности среди всех версий ОС семейства Windows, прибавив 1.08% по сравнению с июнем и достигнув показателя 30.83%. В годовом выражении ситуация для Windows 11 выглядит ещё более обнадёживающей — в июле прошлого года ОС занимала только 23.66% доли рынка, то есть за год рост составил 7.17%.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Количество пользователей, отдающих предпочтение Windows 10, по-прежнему велико, что позволяет ей занимать первую строчку рейтинга с результатом 64.99%, но доля данной версии ОС постепенно снижается — за месяц она потеряла 1.06 %, а за год и вовсе утратила 11.15%.

Отмечается, что по мере приближения даты окончания официальной поддержки Windows 10 число пользователей данной версии ОС будет неуклонно падать. Дополнительно помочь данному процессу может и выход новых моделей Copilot+ PC. Конечно, даже после прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft сохранятся неофициальные каналы получения апдейтов, поэтому в ближайшие годы более старой версии ОС вряд ли грозит забвение.

Официально не поддерживаемая ОС Windows 7 продолжает занимать третью позиции с долей в 3.04%, на четвёртой строчке с результатом 0.42% расположилась Windows 8.1, а пятое место занимает Windows XP (0.38 %).

#windows 11
Источник: neowin.net
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