Новинка получит целый ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Компания Samsung продолжает работу над своими новыми топовыми моделями смартфонов серии Galaxy S25, попутно старясь привлечь внимание потенциальных покупателей к будущим новинкам — заинтриговать пользователей, намекнув на ряд улучшений, которыми будет обладать флагманская модель, решил один из руководителей производителя, сообщает издание Neowin.

реклама

Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

По словам одного из руководителей Samsung, предстоящий флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra получит экран и камеру высочайшего класса. Это вполне согласуется со стратегией компании, каждый раз внедряющей в свои новые модели серии Galaxy S новейшие технологии и наработки, и целым рядом утечек, сулящих для новинки ощутимые улучшения.

Согласно недавним слухам, обновления камеры у Samsung Galaxy S25 Ultra коснутся трёх из четырёх имеющихся в наличии модулей — основная камера будет представлена 200-Мп сенсором ISOCELL HP2, телефотокамера с трёхкратным оптическим зумом получит более крупный датчик ISOCELL с увеличенным до 50 Мп разрешением, а сверхширокоугольная камера обзаведётся сенсором JN1 с размером 1/2.76 дюйма и повышенным до 50 Мп разрешением.

Улучшения коснутся и дисплея новинки, который, как ожидается, может быть представлен панелью M14 OLED от Samsung, предназначенной также для линеек Google Pixel 9 и Apple iPhone 16, или же её обновлённой версией.

Также ожидается, что Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащаться разогнанным вариантом флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, одна из модификаций может получить 3-нм чип Exynos 2500 производства Samsung.

Ранее стало известно, что производитель наконец-то добавит оперативной памяти своей топовой модели, поэтому предстоящий Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ. Помимо этого, новинка должна получить самый тонкий корпус среди всех Ultra-моделей за последние несколько лет.

Единственным разочарованием может стать аккумулятор, который, как утверждает ряд источников, будет унаследован новинкой от предшественника, имеющего батарею со скромной для современных топовых моделей ёмкостью в 5000 мА·ч, что может негативно повлиять на время автономной работы.