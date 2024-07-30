Запуск бета-программы состоится позже ожидаемого срока.

По мере приближения официального запуска бета-программы One UI 7 утечек, демонстрирующих изменения дизайна предстоящего обновления становится всё больше, в то время как непосредственно сам старт публичного тестирования, судя по всему, отложен на более поздний срок, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Gizmochina

Если ранее утверждалось, что Samsung запустит свою программу по предварительному тестированию One UI 7 для рядовых пользователей уже в конце июля, то заслуживающий доверия информатор Ice Universe сообщает, что данное событие было перенесено на неопределённый срок.

Предполагается, что теперь старт бета-программы состоится лишь в августе — вполне вероятно, что открытое тестирование будет запущено во второй половине следующего месяца, что соответствует традиционной стратегии Samsung.

Согласно целому ряду утечек, дизайн One UI 7 будет ощутимо переработан — изменению подвергнутся как элементы пользовательского интерфейса, так и значки приложений. Ранее в сети Интернет появились изображения, демонстрирующие внешний вид ряда встроенных приложений, экрана блокировки и панели быстрого доступа, интерфейс которых подвергся ряду изменений.

Ожидается, что открытое бета-тестирование One UI 7 сначала будет доступно лишь для пользователей в Южной Корее и США, обладающих смартфонами серии Galaxy S24, но постепенно список стран и поддерживаемых устройств будет увеличиваться.