Внешний вид и функциональность элементов были переработаны.

Предстоящее крупное обновление One UI 7 продолжает обрастать всё новыми подробностями, проливающими свет на дизайн и возможности — ранее информатор chuvn8888 опубликовал целый ряд скриншотов, демонстрирующих изменения внешнего вида значков и пользовательского интерфейса One UI 7, а сегодня обнародовал изображения, показывающие изменения экрана блокировки будущего обновления, сообщает издание Neowin.

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Источник фото: Neowin/X/chuvn8888

Согласно опубликованным скриншотам, экран блокировки One UI 7 получит ряд заметных изменений — прежде всего бросается в глаза новое всплывающее окно зарядки аккумулятора, которое придёт на смену обычному текстовому отображению, используемому в текущей версии One UI, и будет представлено в виде виджета с большой полосой прогресса зарядки батареи и округлыми углами.

Изменения дизайна коснутся и полосы зарядки, находящейся между значками телефона и камеры, также получившими переработанный внешний вид — элементы имеют округлую форму и выглядят весьма приятно. Значок батареи, расположенный в правом верхнем углу, также был переработан, получив скруглённый дизайн.

Данные изменения отображают общий подход специалистов Samsung к работе над изменением дизайна One UI 7 – пользовательский интерфейс приложения «Часы», «Камера» и других элементов, опубликованных в прошлых утечках, имеет более округлый внешний вид, приятный глазу, что согласуется с предыдущими утечками, сообщавшими, что в процессе работы над обновлением компания черпает вдохновение от продуктов своих конкурентов, а именно iOS от Apple и HyperOS от Xiaomi.