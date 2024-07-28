Новинка может заинтересовать создателей контента.

Компания ViewSonic презентует новый 27-дюймовый монитор VX2730-4K-HDU, который может заинтересовать создателей контента, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Монитор ViewSonic VX2730-4K-HDU оснащается IPS-панелью с диагональю 27 дюймов, разрешением 4K (3840x2160 точек), и частотой обновления 73 Гц в разогнанном режиме. Кроме того, новинка характеризуется яркостью 400 нит, поддержкой 10-битного цвета и охватом 100 % цветового пространства sRGB, что позволяет использовать монитор при выполнении целого ряда задач, в том числе создании контента.

Помимо этого, устройство имеет широкий набор настроек изображения, что позволяет выбирать необходимый режим при просмотре веб-страниц, видео или в процессе игры, а также регулировать отображение оттенков серого для минимизации нагрузки на глаза.

Новинка снабжается эргономичной подставкой, позволяющей изменять положение монитора в пространстве в зависимости от предпочтений и потребностей. Помимо этого, существует возможность монтажа монитора на стену благодаря наличию креплений VESA.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения устройства к ПК имеется разъём DisplayPort, обеспечивающий поддержку частоты обновления 73 Гц при разрешении 4K, и HDMI, ограниченный показателем 62 Гц в 4K. Также монитор оснащается портом USB Type-C, дополнительно позволяющим заряжать устройства благодаря подаче питания мощностью 65 Вт.

Хотя монитор ViewSonic VX2730-4K-HDU ещё не появился в официальной продаже, сторонние продавцы на площадке Taobao предлагают его за 1429 юаней (197 долларов).