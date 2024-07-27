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Представлен бюджетный смартфон Vivo Y18i с чипом Unisoc T612, 4 ГБ ОЗУ и 13-Мп камерой
Стоимость новинки весьма демократична.

Компания Vivo без особой помпы презентует свой новый бюджетный смартфон Vivo Y18i, который присоединяется к уже представленным моделям Y18 и Y18e, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo Y18i снабжается чипсетом начального уровня Unisoc T612, производящимся по 12-нм технологическому процессу и имеющим 8 ядер с частотой 1.8 ГГц, LCD-экраном с диагональю 6.56 дюйма, разрешением HD+ и пиковой яркостью 528 нит, что вполне соответствует позиционированию новинки в качестве бюджетной модели.

При этом дисплей смартфона характеризуется частотой обновления 90 Гц, что является преимуществом по сравнению со стандартными моделями начального уровня, имеющими 60-Гц экраны.

Бюджетность новинки также выражается в её оснащении только 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели устройства располагается двойная камера, включающая в себя основной 13-Мп датчик и дополнительный модуль, а на фронтальной стороне имеется 5-Мп селфи-камера, расположенная в каплевидном вырезе дисплея.

Питанием смартфон обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Размеры устройства составляют 163.63x75.58x8.39 мм, а вес достигает 185 г. Модель выпускается в двух цветовых оформлениях — зелёном (Gem Green) и чёрном (Space Black). Работает новинка на ОС Android 14 с надстройкой в виде FuntouchOS 14.

Кроме того, устройство снабжается портом USB 2.0, слотом расширения для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.1, а также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54.

Смартфон Vivo Y18i продаётся в единственном варианте с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 64 ГБ — его стоимость в Индии составляет 7999 рупий (96 долларов, 8200 рублей).

#vivo y18i
Источник: gizmochina.com
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Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
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