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ViewSonic представляет игровой 4K-монитор VX2700-4K-PRO с 27-дюймовой IPS-панелью и частотой 165 Гц
Новинка оснащается подсветкой Mini-LED.

Компания ViewSonic выпускает свой новый игровой монитор VX2700-4K-PRO с диагональю 27 дюймов и подсветкой Mini-LED. Он присоединится к уже представленной на рынке 32-дюймовой модели XG321UG, сообщает издание NotebookCheck.

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Монитор ViewSonic VX2700-4K-PRO оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), высокой частотой обновления, составляющей 165 Гц, и низким временем отклика GtG 1 мс, что должно привлечь интерес большинства геймеров.

Игровая направленность новинки также выражается в поддержке технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, благодаря чему устраняются разрывы изображений во время игровых сессий с высокой частотой обновления.

Монитор имеет достаточно точную цветопередачу, обеспечивая охват 98% цветового пространства DCI-P3, а также характеризуется коэффициентом контрастности 1000:1, высокими пиковыми значениями яркости, составляющими 500 и 1000 нит при активации режимов SDR и HDR соответственно, и соответствует требованиям VESA DisplayHDR 1000.

Источник фото: NotebookCheck/ViewSonic

Одной из особенностей новинки является наличие подсветки Mini-LED с 1152 зонами локального затемнения, использующей в общей сложности 4608 светодиодов.

Монитор имеет целый ряд разъёмов для подключения, в том числе один порт HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и один USB Type-C, поддерживающий альтернативный режим DisplayPort и обеспечивающий питанием мощностью 96 Вт.

Информацией о стоимости и доступности монитора ViewSonic VX2700-4K-PRO на глобальном рынке производитель пока не делится.

#viewsonic #vx2700-4k-pro
Источник: notebookcheck.net
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